San Demetrio, bimba positiva al Covid 19: chiude l’asilo

San Demetrio ne’ Vestini, bimba contagiata dal Covid 19, sospese le lezioni all’asilo.

Un caso positivo al Covid 19 si è registrato a San Demetrio ne’ Vestini e riguarda una bambina che fortunatamente sta bene. Ad annunciarlo, il sindaco Antonio Di Bartolomeo che ha anche avvisato del conseguente stop delle lezioni all’asilo frequentato dalla bambina.

“Siamo stati informati dal servizio Asl competente, – scrive infatti il sindaco Di Bartolomeo – che una bambina residente nel nostro Comune è risultata positiva al Covid 19. La bambina è in ottima forma e questo è un dato positivo. A seguito della segnalazione e in accordo con il Preside Dott. Lattanzi abbiamo attivato tutti i protocolli del caso a livello scolastico, sospendendo le lezioni delle classi materne. Siamo in attesa di avere un quadro completo e tracciare il caso, per poi determinarci di conseguenza nel rispetto dei protocolli nazionali. Ora più che mai usiamo la mascherina”.