McDonald’s L’Aquila riapre dopo sanificazioni e tamponi negativi

L’AQUILA – Dopo la chiusura precauzionale per sanificazioni e tamponi al personale, riapre il McDonald’s.

Da oggi pomeriggio riapre il McDonald’s dell’Aquila. Il locale è stato chiuso per qualche giorno in via precauzionale, per consentire le operazioni di sanificazione di tutti i locali dell’area: ristorante, cucina, bagni e impianti di aerazione compresi.

Inoltre, tutti i dipendenti sono stati sottoposti a tampone, con esito negativo.

Il McDonald’s, quindi, riapre da oggi pomeriggio, mentre le chiusure giornaliere sono fissate alle 22 per dare la possibilità a tutti i dipendenti di essere a casa entro la mezzanotte.