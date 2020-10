L’Aquila si risveglia sotto zero: -7 a Castel del Monte

Arrivano le prime gelate a L’Aquila e dintorni: -0.4° a Rocca di Mezzo, -0.3° alla stazione di Meteo Aquilano

La stagione avanza e porta con se i segni che caratterizzano il semestre freddo; nebbia e freddo pungente al mattino hanno raggiunto la bassa conca, mentre gli altopiani in quota, fanno già da giorni la voce grossa. Ma andiamo a snocciolare qualche dato dalla nostra rete meteo:

Castel del Monte loc. Pietrattina (1465 m slm) -7.9 °C

Altopiano di Cascina (1015 m slm) -3.8 °C

Pescasseroli loc. Vallechiara (1190 m slm) -3.2 °C (Meteo Abruzzo)

Pizzoli loc. Cermone (679 m slm) -2.0 °C

Scoppito fraz. Ponte San Giovanni (684 m slm) -1.7 °C

Rocca di Mezzo (1282 m slm) -0.4 °C

L’Aquila Lago Vetoio (640 m slm) -0.3 °C

Civita di Bagno (637 m slm) +0.4 °C

Paganica (645 m slm) +0.9 °C

Nel resto della provincia, dalla rete di monitoraggio di Meteo Abruzzo, da segnalare:

Marsia (1410 m slm) -6.2 °C

Tagliacozzo fraz. Poggetello (750 m slm) -1.1 °C

Oricola (610 m slm) -0.1 °C

Carsoli (605 m slm) +1.6 °C

Avezzano (695 m slm) +3.8 °C

Sulmona (430 m slm) +6.1 °C

Dalla rete meteo degli amici di Meteo Lazio invece, nella confinante provincia di Rieti abbiamo altri valori interessanti:

Leonessa loc. Vallunga (880 m slm) -1.9 °C

Valle del Salto (618 m slm) 0.0 °C

Piana di Rieti (380 m slm) +3.6 °C

Con il dissolversi delle nebbie e l’abbondante soleggiamento, al primo pomeriggio le temperature diverranno decisamente più gradevoli. Nei prossimi giorni, l’escursione termica andrà ad ampliarsi; infatti l’affondo di una perturbazione sulla Spagna, per risposta convoglierà sull’Italia aria molto mite per il periodo che farà lievitare le temperature massime oltre i 20 gradi, mentre di notte ed al primo mattino, i cieli sereni consentiranno una forte dispersione di calore. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle dinamiche meteorologiche dei prossimi giorni.