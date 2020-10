Alberto Ludovici, il primo singolo dell’esordiente trapper aquilano

Progetto tutto aquilano per “Pliz non la skippare”, il primo singolo del cantante Alberto Ludovici, in arte 001 BEST con il video prodotto da Climax Studio e diretto da Massimo Molinari.

È uscito oggi, 20 ottobre, “Pliz non la skippare”, il primo singolo di Alberto Ludovici, in arte 001 BEST. Il cantante aquilano entra in scena sul suo canale ufficiale YouTube e su tutte le piattaforme di streaming musicale con un brano incalzante ed irriverente, a tratti surreale, che tra sonorità che attingono dal Rock alla Trap e dalla musica Classica alla musica Elettronica, in un cocktail dal sapore anni ’80 che fa l’occhiolino alle tendenze del momento, lancia un messaggio tutt’altro che banale in un’era contemporanea dominata dalle app e dal bulimico saltare di traccia in traccia, senza mai arrivare al finale, distratti dai pop-up pubblicitari o dalla gigantesca e frenetica offerta della musica liquida. Una visione artistica matura ed articolata, quasi inaspettata per un esordiente nel panorama della musica italiana. Il Dance Rock di 001 BEST arriva infatti a citare, in tre minuti, i virtuosismi chitarristici di band dell’era Hair Metal, come Poison e White Lion, oltre ad atmosfere Rave un po’ hardcore proprie di Prodigy e Chemical Brothers, fino ad impreziosire con passaggi Progressive Pop ammiccanti a The Alan Parsons Project e ai secondi Genesis, quelli di Phil Collins per capirci.

“Pliz non la skippare” è un brano volutamente in controtendenza in cui la strabordanza sonora viene alleggerita da parole semplici e godibili, in stile tormentone, quasi fosse un Gioca Jouer 2.0., accompagnato da un video fresco, folle ed accattivante prodotto da Climax Studio e diretto da Massimo Molinari, che, lasciandosi andare alla più bella goliardia, racconta il paradosso di un “alieno”, a metà tra Deadpool e Alvin Superstar.

“Ringrazio Massimo Molinari e Climax Studio per essere riusciti a trasformare in realtà l’intricato universo di idee che contraddistingue la mia spinta artistica. – Dichiara Alberto – Questo video è il calcio d’inizio dell’ambizioso progetto 001 Island, un’iniziativa organica e multisensoriale che permetterà a tutti di sentirsi un po’ 001 BEST, e spingersi oltre la realtà ordinaria”.