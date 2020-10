Nasce L’Aquila Shooting Academy: lo sport del tiro con armi in tutta sicurezza

Nasce l’associazione sportiva dilettantistica L’Aquila Shooting Academy: allenamenti al campo di tiro Le Macchie per neofiti ed esperti.

Nella giornata odierna, presso il campo di tiro “Le Macchie” di Poggio Picenze (AQ), nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia “Covid-19”, è stata presentata l’a.s.d. L’AQUILA SHOOTING ACADEMY, un’associazione nata per promuovere in sicurezza lo sport del tiro con le armi da fuoco, organizzando corsi rivolti non solo a neofiti, ma anche a tiratori esperti e a tutti coloro che vogliono aumentare le proprie conoscenze sul mondo delle armi e le varie tecniche di tiro accademiche e sportive.

Oltre all’area rivolta ai corsi di perfezionamento al tiro, l’Aquila Shooting Academy ha una sezione dedicata alle discipline sportive del “tiro dinamico” e “tiro difensivo” con programmi di allenamento personalizzati per i propri atleti.

Gli allenamenti della squadra, le lezioni pratiche e teoriche, grazie alla disponibilità dei proprietari del campo di tiro Gianluca e Moreno, che hanno sposato con grande entusiasmo l’iniziativa proposta dal Presidente e dal direttivo dell’a.s.d. L’Aquila Shooting Academy, si svolgeranno presso il campo di tiro “Le Macchie”.