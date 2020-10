Avezzano, apre il drive-in per i tamponi Covid 19

Da domani sarà attivo il drive-in di Avezzano per i tamponi Covid 19.

“Sarà attivo il drive-through Covid (un drive-in per tamponi Covid 19) all’interporto di Avezzano, dove si accederà con l’autovettura e si avrà la possibilità di sottoporsi al test”. Lo annuncia il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, spiegando: “Il servizio, grazie ad un incontro con il Direttore Sanitario della Asl 1 Sabrina Cicogna, il direttore amministrativo Stefano Di Rocco, il direttore tecnico Ingegnere D’Aurelio, l’ematologa responsabile delle malattie primarie Stefania Viscogliosi, è avvenuto nel pomeriggio di ieri presso l’interporto di Avezzano, alla presenza anche del dottor Carmine Viola e la Dottoressa De Santis, prevede l’effettuazione di tamponi per l’individuazione del Covid 19 in tempi più rapidi”.

“Tale servizio – prosegue Di Pangrazio – permetterà, quindi, di eliminare il carico della struttura ospedaliera di Avezzano, all’esterno del Pronto Soccorso, e di aumentare il numero dei tamponi ai pazienti presenti sulla piattaforma. Con questa operazione si arriverà a più che raddoppiare il numero dei tamponi effettuandone circa 1.000 a settimana. Dietro mia richiesta diretta, la direttrice sanitaria si è impegnata a sollecitare decisamente la ditta fornitrice del macchinario per processare i tamponi direttamente all’ospedale di Avezzano. Un ringraziamento alla sensibilità dei medici di base e quelli ospedalieri che nei giorni mi hanno attenzionato questa esigenza. Stiamo lavorando e lavoreremo giorno e notte affinché la salute degli Avezzanesi e dei Marsicani sia tutelata pienamente”.