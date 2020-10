Rocca Calascio, un tramonto da togliere il fiato

Spettacolo al tramoto a Rocca Calascio, si materializza lo Spettro di Brocken. La foto virale di Franco Cagnoli.

Che i tramonti abruzzesi, dalla montagna alla costa, regalino sempre spettacoli emozionanti non è una novità, ma a volte lo spettacolo va oltre le aspettative. Lo sa bene Franco Cagnoli che a Rocca Calascio è stato testimone di un momento assolutamente suggestivo. L’ex gestore del Cantinone di Santo Stefano di Sessanio, infatti, è riuscito ad immortalare un momento particolare, come spiega egli stesso su Facebook: “A qualcuno tra voi sembrerà un fotomontaggio. Pazienza, è comprensibile. Ma grazie al cielo ho un testimone che si trovava con me e mi ha avvisato del fenomeno. Giustino. Ho avuto solo pochi secondi per scattare la foto più fortunata fino ad ora nella mia vita. Un fenomeno che non avevo mai visto prima in anni e anni. L’ombra della Rocca stampata sulla nebbia al tramonto, avvolta in un mezzo arcobaleno, come fosse un occhio di bue. (Scattata da dentro la Rocca.) ‘Spettro di Brocken’, mi dicono gli esperti si chiami il fenomeno”.

Quale che sia il fenomeno immortalato, si tratta di un affascinante spettacolo della natura. E, ovviamente, in Abruzzo diventa ancor più suggestivo.