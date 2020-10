Francesco Totti pazzo per la Marsica, blitz in incognito a Tagliacozzo

TAGLIACOZZO – Domenica fuori porta per Francesco Totti e famiglia, il campione della Roma sceglie ancora la Marsica.

Non sono bastate le mascherine ormai obbligatorie anche all’aperto a Francesco Totti per passare inosservato a Tagliacozzo. Il campione della Roma, insieme alla famiglia, è stato notato infatti in Piazza dell’Obelisco e naturalmente sono scattate le foto di rito.

Non è la prima volta che il fuoriclasse romano sceglie la Marsica: a luglio, infatti, Totti e famiglia avevano scelto la Riserva naturale Zompo Lo Schioppo presso la frazione Grancia di Morino. Quella volta era stata una foto su Instagram a rivelare la loro presenza nella Marsica; questa volta Totti ha scelto di rimanere in “incognito”, ma evidentemente non è bastato.

(Foto di Mattia Ravioli)