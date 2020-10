Covid 19 L’Aquila, un positivo anche al palazzo della Regione a San Bernardino

L’AQUILA – Sanificazioni e controlli al palazzo della Regione davanti a San Bernardino, un dipendente positivo.

Un caso di Covid 19 a un piano del palazzo davanti a San Bernardino, sede di uffici regionali e del Provveditorato alle Opere pubbliche.

Come di consueto sono scattate le procedure di sicurezza del caso, con tracciamenti e controlli, mentre la sede è stata sanificata. Le operazioni di sanificazione procederanno anche domani, per questo i dipendenti sono stati invitati a non recarsi a lavoro.