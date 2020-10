My Suite, apre il Coffee&Drink dell’ex hotel Amiternum

L’AQUILA – Procedono i lavori all’ex hotel Amiternum, oggi My Suite. Intanto ha aperto il bar Coffe&Drink.

Operativo da questa mattina il Coffee&Drink dell’hotel My Suite, ex Amiternum, sulla statale 17 a L’Aquila. Intanto l’hotel è in ristrutturazione, dopo il passaggio di proprietà. Lo storico hotel Amiternum dell’Aquila, gestito dagli anni ’70 dalla famiglia Quaianni, infatti, è stato venduto a Roberto Tomei, imprenditore del settore, già proprietario de La Compagnia del viaggiatore, con l’obiettivo di realizzare il primo hotel 4 stelle della città.

La struttura ricettiva comprende anche bar e ristorante e si trova in una zona considerata da sempre strategica, vicino il casello Ovest dell’autostrada A24. Da questa mattina alle 5, quindi, è iniziata l’attività del Coffe&Drink.