L’Aquila, la palestra Olympus riapre dopo la sanificazione

L’AQUILA – Sette giorni di chiusura per la palestra Olympus che riapre dopo la sanificazione.

Dopo sette giorni di chiusura, riapre la palestra Olympus di via della Croce Rossa a L’Aquila. La chiusura si era resa necessaria a seguito della positività al Covid 19 del titolare, Antonio Cicolani.

Nel frattempo i locali sono stati sanificati, quindi la palestra può riaprire, anche se il titolare – al momento ancora in ospedale – dovrà attendere le imminenti dimissioni e poi la quarantena a casa, per tornare al lavoro. Ancora qualche sacrificio, quindi, per Antonio Cicolani, che non si lascia certo scoraggiare: “Io penso – dice a IlCapoluogo.it – che se hai scelto di fare qualcosa di importante nella vita, poi devi avere anche la capacità mentale di combattere tutte le avversità che si presentano”.