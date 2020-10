Forza Italia L’Aquila, Stefano Morelli coordinatore comunale

Forza Italia si riorganizza, Stefano Morelli coordinatore comunale a L’Aquila e Annalisa Di Stefano responsabile regionale del Dipartimento Politiche economiche.

“Nell’ambito di un’azione di riorganizzazione di Forza Italia in Abruzzo, ho provveduto a nominare Annalisa Di Stefano Responsabile regionale del Dipartimento politiche economiche di Forza Italia in Abruzzo. Inoltre, su suggerimento degli organi preposti, ho nominato Stefano Morelli nuovo coordinatore comunale dell’Aquila.

A entrambi va il mio sincero augurio di buon lavoro certo che sapranno, nei rispettivi ruoli, portare un valore aggiunto a Forza Italia”. Lo comunica in una nota il Coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, il senatore Nazario Pagano.