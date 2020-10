Tanti auguri al piccolo Diego

Redazione in festa per il compleanno di una delle mascotte del Capoluogo: il giovane Diego Fasciani.

Primo compleanno “a 2 manine” per il piccolo Diego, 6 anni compiuti in un momento storico in cui non potrà, purtroppo, festeggiare come si deve!

Ma per un giovane esploratore curioso della vita come lui sarà anche questa un’avventura straordinaria, da vivere al fianco dell’integerrima super mamma e capo redattrice del Capoluogo Eleonora Falci, del papà Davide Fasciani e del piccolo Andrea, il fratellino tutta bocca!

Gli auguri speciali, quelli che toccano il cuore, non potevano che essere quelli della mamma Eleonora che quando prende una penna in mano stende tutti e non “ce n’è più per nessuno”.

“Le ventimila coccoline, la passione per i “Co” prima e le lego poi, i giochi interminabili, i mille “mamma, ti devo dire una cosa”, gli occhietti furbi quando giochi con papà, i sorrisi infiniti, la tenerezza e l’allegria con la quale ti approcci ad Andrea. Ho mille immagini di te ma questa è quella che mi intenerisce di più. “Mamma dai, fammi una foto quando mi dai un bacio” e poi ti allontani. Ti adoriamo nostro piccolo Diego! Oggi sono 6 anni di amore e allegria vissuti insieme, con qualche patema ma tanta gioia”.

In attesa di poter finalmente ritrovarsi tutti allo stesso desco e festeggiare anche questa ricorrenza, la redazione si stringe agli auguri per Diego e soffia con lui le candeline!