Roio, incidente in campagna: muore donna

L’AQUILA – Tragico incidente a Santa Rufina di Roio. Nel pomeriggio una donna di 62 anni ha perso la vita urtata da una macchina operatrice agricola.

Un pomeriggio di lavori domestici finito in tragedia in località Santa Rufina di Roio. Una donna è deceduta per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto su un terreno privato. Da chiarire l’esatta dinamica che ha portato la donna a morire, urtata dal pesante mezzo agricolo, una macchina operatrice con rimorchio.

Non c’è stato nulla da fare per la donna. Nonostante i tentativi del personale del 118, giunto con l’eliambulanza, di rianimarla.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il 118.