McDonald’s L’Aquila, chiusura precauzionale per sanificare

Covid19, McDonald’s chiude precauzionalmente per qualche giorno. Tutti i locali saranno sanificati e i dipendenti saranno sottoposti a tampone.

Chiusura temporanea per il McDonald’s a L’Aquila. Il locale resterà chiuso per qualche giorno, in via precauzionale, per consentire le operazioni di sanificazioni di tutti i locali dell’area: ristorante, cucina, bagni e impianti di aerazione compresi.

Tutti i dipendenti del McDonald’s saranno, inoltre, sottoposti a tampone.

Questa la scelta degli imprenditori che gestiscono la catena di fast food.