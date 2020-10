L’Arminuta, nel film protagonista la giovane vastese Sofia Fiore

Sarà Sofia Fiore, 13enne di Vasto, sarà la protagonista della versione cinematografica del romanzo L’Arminuta-

L’Arminuta è il fortunatissimo romanzo della scrittrice di Arsita Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Campiello nel 2017.

Dopo la versione teatrale, andata in scena anche a L’Aquila, il libro adesso diventerà un film.

Sofia Fiore frequenta le medie e studia musica indirizzo musicale e sarà proprio lei L’Arminuta, una ragazzina che viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere per ritrovarsi improvvisamente in un mondo estraneo.

Nel cast, oltre a Sofia Fiore, ci sono Vanessa Scalera (conosciuta al grande pubblico per la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”), Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Carlotta De Leonardis e Andrea Fuorto.

Sei le settimane di riprese previste. La regia del film è di Giuseppe Bonito, reduce dal successo di “Figli”, mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli e dalla stessa Di Pietrantonio.