L’Aquila – Weekend con nuvolosità variabile, non si esclude qualche isolato rovescio.

Il weekend vivrà condizioni di spiccata variabilità atmosferica, con tendenza a progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Infatti, il vasto nucleo depressionario, attualmente sul Mediterraneo, tenderà progressivamente a riassorbirsi e a spostare il proprio baricentro verso l’Europa orientale. Di contro, sul Mediterraneo centrale, la pressione atmosferica risalirà gradualmente. Le precipitazioni si faranno via via meno probabili ed intense e la nuvolosità lascerà spazio a delle schiarite. Il quadro termico rimarrà pressoché invariato, in linea con le medie stagionali.

La giornata di sabato si aprirà con cielo poco nuvoloso ovunque. Nel corso delle ore assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità, principalmente sui comparti orientali dell’aquilano e sul Gran Sasso. Nel primo pomeriggio tale nuvolosità porterà anche dei rovesci isolati, prevalentemente di debole intensità, nevosi oltre i 2000 metri di quota. Nelle ore serali i fenomeni cesseranno e la nuvolosità si diraderà. Temperature minime in lieve flessione (+0/+4°C), massime stazionarie (+11/+15°C). Venti deboli occidentali, con rinforzi sulle creste montuose. Sul Gran Sasso la ventilazione si disporrà da nord-est e potrà risultare moderata.

La giornata di domenica vedrà un primo mattino poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano, con banchi di nebbia nelle valli. Nelle ore centrali del giorno arriverà della nuvolosità sparsa, più intensa sulle zone orientali, dove non si esclude qualche isolato rovescio durante il pomeriggio. Neve oltre i 2200 metri di quota. Altrove il rischio di piogge sarà piuttosto remoto. In serata la nuvolosità lascerà spazio ad ampie schiarite. Temperature massime e minime in lieve aumento (Min: +1/+6°C, Max: 13/+17°C). Ventilazione debole di direzione variabile.

La stabilità atmosferica tornerà diffusa all’inizio della nuova settimana, quando un promontorio anticiclonico prenderà posizione sulla nostra penisola, inibendo temporaneamente l’arrivo di perturbazioni atlantiche, foriere di nubi e piogge.

(Francesco De Angelis)

