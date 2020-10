Ikea solidale, bimba abruzzese disegna la nuova mascotte

Non più solo pecore e orsi come simbolo dell’Abruzzo ma anche un lama che è diventato un peluche a marchio Ikea, disegnato da una bimba abruzzese.

La bimba, che ha solo sette anni e si chiama Christel, ha disegnato il suo animale preferito, un lama appunto, che ora entrerà nella collezione di Sagoskatt.

È la prima bimba italiana a vincere nei sei anni di storia di “Disegna il tuo peluche” (la campagna promossa da Ikea in tutto il mondo per promuovere il diritto al gioco).

Il disegno è stato scelto tra i 70 mila fatti dai bambini che hanno partecipato al concorso lanciato da Ikea con scopi benefici. Infatti, il ricavato dalla vendita verrà devoluto a progetti che promuovono il diritto al gioco. Nel corso del 2019 alla giuria svedese sono arrivati 71mila disegni.

Il lama colorato arriva da Venere di Pescina, minuscola frazione nel parco Nazionale d’Abruzzo dove abita Christel. Lo ha dipinto tutto di giallo, solo il muso è rosa, e lo ha equipaggiato di sella e collarino multicolor.

Il disegno è stato fatto il 2 novembre dello scorso anno, mentre la piccola si trovava con la famiglia da Ikea a Chieti.

Disegna il tuo peluche: Ikea promuove il diritto al gioco

“Disegna il tuo peluche” è il nome dell’iniziativa benefica dell’azienda svedese, che invita ogni anno i bambini a liberare la creatività e a mettere su carta il peluche dei loro sogni. I disegni realizzati negli store sparsi per il mondo vengono raccolti e selezionati a livello locale, i migliori inviati in Svezia. Ikea ne sceglie una manciata: sei ogni anno. Solo i più belli, i più curiosi, si trasformano in veri peluche ed entrano nella collezione Sagoskatt, solidale al 100%.

La mamma della piccola Christel, Maria Teresa Mazzei racconta al Corriere ridendo che sua figlia “non si è preoccupata della concorrenza e ha subito creduto nelle potenzialità del lama giallo. Consegnando il disegno, ha sgranato gli occhi e chiesto con piglio deciso: Quando vengo a ritirare il mio peluche?”.

Per la collezione Sagoskatt 2020, sono stati scelti oltre al lama di Christel un orsetto bruno, una caramella, un auto-melanzana, un topo-coccinella, un uomo-pianeta.

“Ho disegnato un lama, un animale che mi piace molto. Ho detto al mio peluche di stare sempre con te e di farti compagnia. Dagli tanto amore, perché è speciale”, è la frase scritta da Christel a commento del suo disegno.

A novembre partirà la nuova edizione, le modalità di partecipazione, causa Covid, verranno definite a breve.