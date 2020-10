Covid 19, Vigile del fuoco positivo a L’Aquila

L’AQUILA – Vigile del fuoco contagiato dal Covid 19, turno in isolamento.

Un Vigile del fuoco in servizio a L’Aquila è risultato positivo al Covid 19. Sono subito scattati i protocolli di sicurezza e tutto il personale in turno con la persona contagiata è stato messo in isolamento fiduciario, in attesa di ulteriori controlli.

Sono quattro i turni operativi presso la caserma aquilana, per cui gli altri tre turni provvederanno a coprire il personale in isolamento del turno della persona contagiata, evitando così qualsiasi eventuale ricaduta operativa.

Nelle scorse settimane, un caso di positività al Covid 19 si era riscontrato anche tra i Vigili del fuoco di Teramo. Anche lì era scattato l’isolamento fiduciario e per fortuna il giro di tamponi sui colleghi aveva dato esito negativo.