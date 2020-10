Barisciano, docente positiva al Covid: chiuso l’intero plesso scolastico

BARISCIANO – Un caso di Covid19 tra il personale docente, chiuso l’intero plesso scolastico di Barisciano. Le classi torneranno a scuola lunedì, dopo la sanificazione dei locali.

Questa mattina la scuola è stata chiusa con ordinanza a firma del sindaco Fabrizio D’Alessandro. Attivato il protocollo previsto per i casi Covid a scuola: scattata la quarantena per una classe della scuola media.

L’intero plesso scolastico di Barisciano è stato chiuso per la giornata di domani, sabato 17 ottobre. “Ho ricevuto comunicazione dalla preside della positività di una docente. Avrei potuto ordinare la sanificazione esclusivamente per la classe interessata, ma in via precauzionale ho preferito chiudere l’intero plesso scolastico. Considerando, inoltre, che la scuola materna e la primaria non perderanno la lezione di domani, non avendo scuola il sabato. Tutti – ad eccezione della classe in quarantena – torneranno in classe da lunedì“.

Oltre al caso della docente, la Asl1 ha notificato al primo cittadino D’Alessandro la positività di un residente nel Comune di Barisciano. Anche in questo caso è stato attivato il protocollo previsto dalle disposizioni Covid.