Valle Subequana, nessuna insegnante positiva al Covid

Nessuna insegnante positiva al Covid 19 nella Valle Subequana.

La notizia della presunta positività di una docente era circolata nello scorso fine settimana in zona: ma ad essere positivo era stato il test sierologico e non il tampone. Per giunta, l’esito del sierologico faceva riferimento ad una infezione passata e non presente. Questa mattina è arrivato l’esito, negativo, del tampone al quale la docente si è sottoposta.

La notizia arriva direttamente da Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno, contattato dalla redazione del Capoluogo: una conferma che si è resa necessaria a seguito del susseguirsi di voci nonché di un articolo del Centro pubblicato negli scorsi giorni che titolava proprio sulla positività dell’insegnante.

“Nessuna insegnante positiva: il tampone al quale si è sottoposta una docente residente nel comune di Molina Aterno è risultato, come prevedibile, negativo. Come ormai è noto, il test sierologico non è attendibile al cento per cento e comunque, in questo caso, indicava una infezione non recente. Solo il tampone dà la certezza della positività o negatività al Covid 19.

Pertanto, invitiamo la cittadinanza a non abbassare la guardia ma nemmeno a farsi prendere dalla paura, alimentata anche da articoli non totalmente corretti: in questo caso, è stata data una notizia parziale e non veritiera. La positività era al sierologico e non al tampone.”