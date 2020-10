Parrucchieri aquilani in uno spot tv con Daniele De Rossi e Luca Argentero

A breve sugli schermi lo spot su un conosciuto marchio di rasoi. Una pubblicità che parlerà aquilano, con il team che arriva direttamente dall’Accademia Alta Formazione per parrucchieri ed estetisti di Alessandro Conversi che, per l’occasione, ha avuto tre clienti speciali: Luca Argentero, Daniele De Rossi e Graziano Scarabicchi.

È aquilano il team di parrucchieri coinvolto nel nuovo spot pubblicitario di un noto marchio internazionale che produce rasoi, creme da barba e altri prodotti riservati alla bellezza maschile, in uscita nei prossimi giorni. Alcuni professionisti provengono dall’Accademia di Alta Formazione per parrucchieri ed estetisti, aperta a L’ Aquila nel 2008 da Alessandro Conversi.

Tra questi, Francesco Micale, ex allievo, diplomatosi proprio quest’anno. Alessandro Conversi, Alberico D’Alessandro e il giovane Micale hanno condiviso questa esperienza, chiamati a collaborare dalla Makeup&Hair Designer, Francesca Tampieri.

Il giovane e talentuoso parrucchiere, che già lavora a Pratola Peligna AQ , curando il settore maschile del Salone diretto dalla madre, è stato scelto in virtù della sua professionalità e della voglia di fare. “Gli anni in Accademia sono stati molto importanti, un’esperienza di alta qualità e dal grande valore umano”, dichiara Francesco.

La sua storia si è intrecciata a quella di Alessandro Conversi, fondatore della scuola “I Parrucchieri Academy”, che ha sempre creduto nelle possibilità imprenditoriali e di formazione della sua terra.

Francesco ha partecipato, con Conversi e Alberico d’Alessandro, alla realizzazione dello spot, curando il look dei protagonisti: Luca Argentero, Daniele De Rossi e Graziano Scarabicchi.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Conversi, Alberico e la Makeup&Hair Designer Francesca Tampieri, professionista di spicco che ha favorito questa partnership. “Ringrazio Francesca Tampieri, che mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza molto interessante e stimolante,” conclude Micale.

Il giovane pratolano ha scommesso sulla sua terra, per il progetto lavorativo che intende portare avanti, con uno sguardo proiettato costantemente oltre, alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità per crescere professionalmente e poter alimentare il proprio talento e le idee da “mettere in testa” ai clienti, vip e non solo!

Francesco, Alessandro e Alberico, amici e professionisti che si stimano e si rispettano, sono la dimostrazione che la collaborazione tra colleghi è possibile e costruttiva.