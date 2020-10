Map Pianola, erba alta e escrementi dal lavandino: “Paghiamo una manutenzione che non c’è”

Map Pianola, residenti esasperati dall’incuria generale. Non solo il già noto problema dell’erba alta che nessuno taglia, adesso anche le feci che escono dall’acqua del lavandino.

La segnalazione alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Paghiamo 50 euro al mese per un condominio e una manutenzione inesistenti – scrive al Capoluogo una lettrice, residente ai Map di Pianola – non tagliano l’erba e non potano le piante da mesi, abbiamo i rami che entrano nelle finestre degli alloggi al piano terra”.

“Sembra la terra di nessuno, siamo trattati come zingari. Sono giorni che siamo circondati da un odore terribile di fogna. Nelle case escono le feci dal lavandino tanto che dobbiamo metterci d’accordo tra vicini per fare i bisogni perché tiri l’acqua dal bagno e escono liquami dal lavandino, quindi andiamo al bagno in casa di chi non ha questo problema“.

“Siccome non siamo parassiti abbiamo chiamato un privato perchè il rpblema va risolto: non si tratta solo di Covid ci si può ammalare anche dove le condizioni igieniche non rispettano gli standard normali. Dobbiamo pagare 200 euro per la riparazione e lo faremo, ma non è giusto. Dove fanno a finire i soldi che tiriamo fuori per la manutenzione?”.

Dillo al Capoluogo è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook.