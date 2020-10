L’Aquila, riapre la Bottiglieria Lo Zio

Riapre La Bottiglieria Lo Zio, chiusa precauzionalmente dopo la notizia della positività al Covid di un dipendente.

Un’ apertura per ora con orario ridotto, dalle 9,30 alle 17,30. La riduzione di orario per i locali è una delle proposte al vaglio di Governo e Regioni in questi giorni di impennata dei casi Covid, per cercare proprio di evitare la diffusione del contagio.

Il locale intanto è stato sanificato. A fare l’annuncio della riapertura, lo staff della Bottiglieria, con un post sui social.

“Venghino signori, venghino! Noi stiamo bene, il locale sta bene, i fusti stanno bene, la macchina del caffè sta bene. Domani riapriamo: per offrire un servizio sereno, per voi e per noi, per il momento abbiamo deciso di aprire dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30.



”Ci piace troppo quando passate le vostre serate qui fuori e ci ferisce non potervelo permettere, perciò 𝘃𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝗮𝗻𝘇𝗼, 𝗰𝗮𝗳𝗳𝗲̀ 𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗮𝗳𝗳𝗲̀. A domani! Uno speciale ringraziamento a L’Ozono Service”.