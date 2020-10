Covid L’Aquila, positivo il capogruppo della Lega in Consiglio comunale

Covid L’Aquila, tampone positivo per Francesco De Santis, capogruppo Lega in Consiglio Comunale.

De Santis era già in isolamento precauzionale da qualche giorno dopo essere stato in contatto con altri esponenti regionali della Lega risultati positivi al Covid.

La notizia è stata data dallo stesso capogruppo tramite il suo profilo Facebook.

“Come immaginavamo il tampone è risultato positivo al Covid19. Sto cercando di rintracciare tutti quelli con cui ho avuto rapporti negli ultimi giorni prima dell’isolamento.

Per fortuna mio fratello è negativo e non viviamo nella stessa casa.

Non sentendo praticamente nessun sapore da tre giorni, quando finiranno questi domiciliari non vedo l’ora di fare colazione al bar, mangiare un’amatriciana in trattoria, prendere caffè e gelato in Piazza Duomo, fare un aperitivo lungo il corso stretto e mangiare una pizza fuori.

USCIAMO IN CITTÀ, viviamo normalmente, mettiamoci sì la mascherina ma non facciamoci paralizzare dal terrore che non ce n’è alcun motivo. È un’emergenza come tante altre già affrontate, si condivide insieme e si supererà senza troppi problemi. Non permettiamo alla paura di blindarci in casa, e non permettiamo ad un Governo di scappati di casa di ipotizzare anche solo per scherzo un ‘Lockdown a Natale’. Non pazziemo!”.