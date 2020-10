Covid L’Aquila in quarantena due classi della primaria a Paganica

Covid L’Aquila, in quarantena 2 classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Paganica.

La quarantena è scattata dopo la notizia di 2 alunni positivi al Covid. Una delle 2 classi è in quarantena dall’8 ottobre scorso come si legge anche dalla circolare pubblicata sul sito della scuola.

Aumentano le classi in quarantena in città in diverse scuola di ogni ordine e grado

Si tratta, secondo quanto riferito al Capoluogo da una fonte verificata, di casi Covid ancora in accertamento perchè si tratta di tamponi effettuati già da qualche giorno.

Insieme agli alunni in isolamento precauzionale anche tutte le insegnanti, in attesa di effettuare i tamponi.