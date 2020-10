Coronavirus, altri due locali chiusi a L’Aquila

L’AQUILA – Il Ristorante Club Circolo Tennis chiude, i due soci sono risultati positivi al Coronavirus. Chiusura di 6 giorni anche per l’Aquerello.

Ancora locali chiusi a causa del Coronavirus a L’Aquila.

Come infatti scrive Alfredo Specchio sulla sua pagina Facebook, “a seguito di tampone molecolare, che regolarmente effettuiamo a scopo cautelativo a tutto lo staff del Ristorante Club Circolo Tennis, io e il mio socio Andrew Rivelli, siamo risultati positivi asintomatici al Covid 19. Per tale ragione – scrive – il Ristorante Club Circolo Tennis rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Invito chiunque è stato a stretto contatto con noi ad utilizzare tutte le precauzioni del caso”.

Chiuso anche l’Aquerello: “Ieri – si legge sulla pagina Facebook – abbiamo ricevuto la comunicazione di positività di alcuni nostri clienti abituali e in via del tutto precauzionale abbiamo deciso di chiudere qualche giorno. Il nostro personale è testato periodicamente ma la prudenza non è mai troppa!”. Il locale rimarrà chiuso dal 14 al 19 ottobre.