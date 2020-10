L’Aquila, positivo al Covid il consigliere comunale Paolo Romano

Positivo al Covid il consigliere comunale Paolo Romano.

A fare l’annuncio il consigliere Romano con un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

“Sono risultato positivo al Covid – scrive Paolo Romano -. Dopo aver saputo di alcuni casi tra regione e comune con cui ero entrato in contatto, ho ritenuto opportuno testarmi privatamente per sapere nel più breve tempo possibile i risultati e far attivare ogni precauzione necessaria alla mia famiglia e a tutti i miei contatti.

“La forza subdola di questo virus sta nel modo in cui si propaga e nell’incredulità davanti all’esito del test a cui non avrei mai potuto credere; la favola dell’esclusiva propagazione tramite gli esercizi commerciali poi, finisce quando anche un “eremita” come me che passa le sue giornate tra casa e lavoro, che usa la mascherina in presenza di altre persone e che ha cercato di non abbassare mai la guardia, viene contagiato. Abbiate cura di voi”.