L’Aquila – Mercoledì giornata con nuvolosità irregolare, piogge in serata da ovest.

La giornata di mercoledì inizierà con cielo parzialmente nuvoloso ovunque, tranne sulle zone a confine con il Lazio, dove la nuvolosità sarà irregolare e darà luogo a delle deboli piogge. Nel corso delle ore la nuvolosità si farà via via più compatta da ovest e da metà pomeriggio porterà dei rovesci più diffusi, localmente moderati, in estensione da ovest verso est. Quota neve in rialzo fino a 2000/2100 metri.

Temperature minime stazionarie (+3/+7°C), massime in aumento (+14/+18°C). Venti moderati da sud/sud-ovest, in rinforzo dal pomeriggio.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)