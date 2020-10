L’Aquila, appaltati i lavori sulle provinciali Amiternina e Forulense

Appaltati i lavori sulla S.P. n. 1 “Amiternina” e la S.P. 31 “Forulense” per oltre 355mila euro.

Firmato, presso la sede della Provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, il contratto d’appalto per i lavori rifacimento dei piani viabili ammalorati in tratti alterni sulla S.P. n. 1 “Amiternina” dal km. 6+600 al km. 12+550 che collega L’Aquila con Tornimparte (L’Aquila) e la S.P. 31 “Forulense” nel Comune di Scoppito (L’Aquila) dal km. 0+00 al km. 8+500, per un importo complessivo pari a € 355.388,45 oltre l’iva corrente e saranno eseguiti dall’impresa S.A.G. di Antonelli Simone & C. con sede in L’Aquila.

“Dopo il cantiere aperto nei giorni scorsi sulla S.P. 30 “di Cascina”, per oltre 98mila euro, – dichiara il delegato alla viabilità, Luca Rocci – partono i lavori su due importanti arterie dell’Aquilano nel metodo di restituire, alla viabilità delle nostre aree, infrastrutture percorribili in totale sicurezza. Solo nell’ultima settimana, abbiamo iniziato lavori per oltre 450.000 euro e altri ne partiranno nelle prossime settimane. In un momento così delicato, dovuto al riacutizzarsi dell’emergenza pandemica del virus Covid-19, il nostro dovere è quello di partecipare al rilancio del comprensorio Aquilano, contribuendo a restituire nuova vitalità al comparto economico e produttivo dell’area garantendo, altresì, sicurezza ai cittadini che percorrono nostre strade”.

Il Presidente Angelo Caruso “ringrazia per la disponibilità e collaborazione il dirigente della viabilità, Ing. Nicolino D’Amico e l’intero settore che, con questa consiliatura e il delegato alla viabilità, Luca Rocci, condivide innanzitutto il convincimento di dover garantire la sicurezza dei cittadini e turisti che percorrono le nostre strade”.