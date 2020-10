Dante Labs, tamponi solo con prescrizione medica e ospedaliera

Tamponi Covid solo con prescrizione medica e ospedaliera: cambio di rotta per il laboratorio privato Dante Labs dopo l’enorme afflusso di persone accorse in questi giorni

Diverse le criticità emerse in questi giorni: dall’impossibilità di prenotare un orario e una data per il tampone, all’accesso all’area del Tecnopolo con annessi assembramenti al turismo del tampone, come denunciato dalla senatrice Giulia Bongiorno. “Da Roma a L’Aquila con la febbre per fare il tampone”, la denuncia di Bongiorno.

Nel centro prelievi per test covid in funzione al Tecnopolo d’Abruzzo da oggi i tamponi verranno eseguiti solo a persone munite di prescrizione medica ed ospedaliera: tutto ciò al fine di “dare priorità a coloro che hanno bisogno dell’esame e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, non illimitate, necessarie per effettuare i test”. Così, in una nota, il laboratorio. La decisione è stata adottata “dopo una consultazione con le Autorità sanitarie”.

Il servizio, attivato dopo l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell’Aquila, alla quale “vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test per contrastare questa ondata di casi positivi che sta colpendo la provincia dell’Aquila e tutta la regione”.