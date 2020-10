Covid L’Aquila, il Consiglio torna online

Covid L’Aquila, torna online il Consiglio Comunale.

Lo ha detto al Capoluogo il presidente Roberto Tinari.

“Per consentire a tutti di partecipare e in via del tutto precauzionale, abbiamo deciso di svolgere questa mattina il Consiglio di presidenza tramite la piattaforma Teams“, spiega Tinari.

La decisione è arrivata poco prima della notizia della positività al Covid del consigliere comunale Paolo Romano.

Non solo Paolo Romano, si trova in isolamento fiduciario anche l’assessore alla Viabilità Carla Mannetti, dopo aver partecipato a una riunione in Comune dove era presente un dipendente risultato poi positivo al Covid.

“Prestiamo la massima attenzione – precisa Tinari – e adottiamo tutte le precauzioni ma non facciamoci prendere dagli allarmismi. Sono in campo tutte le forze e le energie per combattere questo momento”.