Covid, il Consiglio regionale slitta in attesa dell’esito dei tamponi

L’AQUILA – Il Consiglio regionale slitta al 20 ottobre per consentire ai consiglieri di conoscere l’esito dei tamponi Covid effettuati in questi giorni.

Era stato convocato per oggi pomeriggio il Consiglio regionale a Palazzo dell’Emiciclo, ma la riunione dell’assise regionale è stata rinviata: “In attesa degli esiti dei tamponi effettuati dai Consiglieri regionali e dai collaboratori dei gruppi, il Presidente Lorenzo Sospiri, sentiti i Capigruppo, ha stabilito di rinviare il Consiglio regionale a martedì 20 ottobre“.

La decisione, dopo la notizia della positività al Covid 19 di un collaboratore del gruppo parlamentare della Lega, che – per questo – aveva annunciato che precauzionalmente non avrebbe partecipato ai lavori, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati da coloro che erano stati a contatto con il collaboratore risultato positivo.

A quel punto, la decisione di rinviare il Consiglio. Tutta la struttura regionale era stata comunque già sanificata.