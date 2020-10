Avezzano, Liceo Artistico Bellisario chiuso per Covid

Chiuso il Liceo Artistico di Avezzano “Bellisario”, causa Covid. Il neo sindaco Di Pangrazio firma l’ordinanza.

L’emergenza Covid non si ferma, ad Avezzano è il sindaco neo eletto Gianni Di Pangrazio a chiudere il Liceo Artistico “in considerazione della presenza di più Casi Covid confermati in sezioni diverse”.

L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni non ha risparmiato le scuole. In particolare il Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano. Non si conosce con esattezza il numero dei positivi al Covid19, ma per questioni di sicurezza e per limitare al minimo il rischio di contagio all’interno della scuola si è optato per la sospensione delle attività, per 10 giorni.

A partire dal 14 ottobre, quindi, la scuola resterà chiusa. Questo il provvedimento firmato dal sindaco Di Pangrazio.