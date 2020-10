Tanti auguri a Luca Totani

Tanti auguri allo chef aquilano Luca Totani, re e baluardo del centro storico.

Compie 32 anni Luca Totani, pioniere della ristorazione post 6 aprile 2009 in centro storico all’Aquila, tra i primi a rientrare con la sua attività dopo il sisma.

Nemmeno il compleanno ha fermato l’intraprendenza di questo eterno ragazzone, a lavoro anche oggi insieme alla moglie, £socia in crime” e pilastro fondamentale della loro attività Erika Gianfelice.

Tra fettuccine, sottoboschi e carne cotta a bassa temperatura non è mancato però il brindisi “social”, immortalato su Instagram insieme al fedele Riccardo, ovviamente protetti dalla mascherina.

A rendere più piacevole questa giornata il pensiero dei loro gioielli: le piccole Ginevra e Sophie che hanno deciso di affidare al Capoluogo.it gli auguri per il loro “super papà”.

“Tanti auguri super papone: lo sappiamo e lo vediamo quanti sacrifici fate, ma è comunque bellissimo stare insieme e vedere quanta passione metti nel tuo lavoro insieme a mamma! Ti amiamo tanto e tanti auguri di buon compleanno”.

“Caro Lucone, non preoccuparti se il numero delle candeline sta cominciando a superare quello dei capelli: di questi tempi non sei vecchio ma vintage, per cui andrai sempre di moda! Non preoccuparti anche degli acciacchi e cerca di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno! Tanti tanti auguri amico prezioso e leale: ogni anno è come un libro con 365 pagine vuote… fa di ogni giorno il tuo capolavoro! Vi voglio bene L.“.

A Luca e alla sua splendida famiglia, tanti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it.