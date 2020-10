Ricostruzione privata, misure anti Covid: invio online dei documenti

Usrc, le modalità di invio della documentazione inerente le richieste di contributo per la ricostruzione privata.

A partire da oggi, 12 ottobre 2020, è attiva la procedura di acquisizione telematica della documentazione inerente le richieste di contributo per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione privata, nonché i relativi documenti integrativi.

I soggetti richiedenti per interventi ubicati nei comuni diversi dall’Aquila, potranno far pervenire nuove istanze di contributo, ovvero documentazione integrativa, tramite l’utilizzo dell’applicativo denominato “Contratti 2.0”, similmente a quanto già avviene per l’invio dei contratti e dei S.A.L (http://webgis.usrc.it/contratti).

In considerazione della rilevanza che l’acquisizione della documentazione in maniera telematica riveste ai fini della dematerializzazione e delle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, la procedura sostituirà ogni altra modalità di trasmissione. Per quanto sopra le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta procedura non saranno presi in carico dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza.