L’Aquila, 4 milioni di euro per gli istituti superiori

Scuole L’Aquila, pronti 4 milioni di euro per gli istituti superiori.

A dare l’annuncio l’onorevole dem Stefania Pezzopane. In totale verranno ripartiti circa 19 milioni di euro per tutti gli istituti superiori della regione.

“Una notizia importante per le scuole di competenza delle province. E’ pronto, infatti, il Decreto per la ripartizione alle province degli 855 milioni che abbiamo stanziato per le scuole secondarie superiori con l’ultima Legge di Bilancio. Si tratta di oltre 19 milioni di euro per il 2020 assegnati alle province abruzzesi in base a criteri relativi al numero degli studenti e al numero degli edifici scolastici”.

“In particolare – sottolinea – questi sono i fondi assegnati alle singole province: L’Aquila euro 4.065.720,47; Chieti euro 5.583.685,07; Pescara euro 5.604.884,70; Teramo euro 4.354.753,18. Ora tocca alle province presentare i progetti. A gennaio verrà ripartito, sempre tra le province, l’ulteriore miliardo e 125 milioni stanziato con il Decreto Agosto che stiamo votando in queste ore”.

“Sono molto soddisfatta, abbiamo semplificato le norme e aumentato in maniera davvero significativa le risorse per le scuole. Adesso vanno inviati i progetti al ministero secondo i criteri ministeriali”.