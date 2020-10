L’Aquila 1927: 0-0 contro l’Acqua&Sapone

Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per L’Aquila 1927: dopo la trasferta infrasettimanale di Alba Adriatica, il team di mister Roberto Cappellacci pareggia per 0-0 tra le mura del “Gran Sasso d’Italia” contro l’Acqua&Sapone.

Rossoblù senza Venneri, squalificato, Di Paolo e Lenart che hanno riscontrato qualche fastidio. Ricci dal primo minuto, torna anche Miccichè titolare.

Primo tempo povero di emozioni. 9′ minuto, conclusione dalla distanza di Bisegna, palla che termina all’esterno. Bisegna costretto ad uscire al 19′ per infortunio, al suo posto Rosano. 35′, punizione di Catalli: tiro centrale, Palena blocca in due tempi. Sostituzione anche per gli ospiti: al 40′, esce Lupinetti, entra Piovani. 45′, ci prova Catalli, ma il portiere avversario di nuovo non ha problemi. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

4′ della ripresa, Rosano per Di Sante che davanti al portiere ospite cerca il pallonetto, ma non riesce nell’intento. 20′, Miccichè cerca Maisto, ma l’attaccante rossoblù non riesce ad agganciare il pallone. 32′, gran botta di Pellecchia dalla distanza, ma sfera che si spegne sul fondo. Ancora nulla di fatto. Un nulla di fatto che si protrarrà fino al termine del match. Risultato finale, 0-0.

L’AQUILA 1927: Domingo, Lenoci (42′ st Fonti), Moscianese, Steri (28′ st Di Norcia), Altares Diaz, Ricci, Miccichè, Bisegna (19′ pt Rosano), Di Sante (20′ st Pellecchia), Catalli, Maisto. A disp.: Chicarella, Di Francesco, Cipriani, CianfrinPelleci. All. Roberto Cappellacci.

ACQUA&SAPONE: Palena, Marcedula, Corvini (29′ st Evangelista), Lupinetti (40′ pt Piovani), Catenaro, Erasmi, Maloku, Maiorani (39′ st Vatavu), Petito, Marrone, Tassone. A disp.: Di Muzio, Di Biase, Scurti, Fidanza, D’Agostino, Trento. All. Damiano Cianfagna.

ARBITRO: Matteo Cavacini (Lanciano).

ASSISTENTI: Federico Cocco (Lanciano), Ottavio Colanzi (Lanciano).

AMMONITI: Marcedula, Petito, Di Norcia, Pellecchia, Evangelista.

RECUPERO: 3′ pt, 5′ st.