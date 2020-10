Covid Montereale, due positivi fra il personale della stazione dei Carabinieri

Montereale, sono due i positivi fra il personale in forza al Comando Stazione Carabinieri del paese dell’Alta Valle dell’Aterno.

A comunicarlo il sindaco Massimiliano Giorgi

“Due unità in forza al comando stazione Carabinieri di Montereale sono risultate positive al Covid. La Asl ha già attivato i protocolli previsti per il tracciamento e contenimento del virus. Mentre il comando provinciale carabinieri ha attivato tutte le procedure del caso per il contenimento del virus e la continuità nella vigilanza territoriale con personale di altri reparti. Raccomando come di consueto la scrupolosa osservanza dell’uso dei Dpi, del distanziamento sociale e quant’altro previsto dalla normativa vigente”

(foto di repertorio)