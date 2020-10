Covid L’Aquila, dipendente positiva: chiude un altro locale della movida

Un altro locale della movida a L’Aquila alle prese con il coronavirus: positiva una dipendente di Arnold’s e Patatina.

La notizia è stata confermata alla redazione de Il Capoluogo dal titolare Adolfo Scimia: il locale verrà chiuso a scopo precauzionale e sanificato.

“A seguito di controlli effettuati sui nostri dipendenti, in questo momento di massima attenzione, abbiamo riscontrato all’interno del nostro staff un caso di positività al virus: abbiamo deciso quindi di chiudere i locali di Arnold’s e Patatina” dice Scimia. “Abbiamo già predisposto la sanificazione di tutti i nostri locali con le dovute e necessarie precauzioni. Per quanto in questi giorni siamo tutti in allarme e spaventati per la rapidità della diffusione e dei contagi nella nostra città, siamo convinti che queste nostre precauzioni e attenzioni debbano rassicurare i nostri clienti e auspicare un comune senso di collaborazione, massima limpidità e buonsenso”