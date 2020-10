L’Aquila, dipendente positivo al Covid: chiuso locale in Piazza Duomo

Dipendente positivo al Covid, chiude in forma precauzionale il locale I due Magi in Piazza Duomo.

A, dare l’annuncio, la gestione del locale con un post pubblicato sulla pagina Facebook.

“Gentilissimi clienti, una nostra dipendente è risultata positiva al Covid-19. Ne siamo appena venuti a conoscenza e per la serenità e la tranquillità di tutti preferiamo chiudere. Per ragioni di prudenza e opportunità ci sottoporremo tutti agli esami previsti dai protocolli e, quando avremo la certezza che tutto sarà a posto, riapriremo in sicurezza. Ci vediamo presto, I Due Magi”.

Quest’ultima chiusura si va ad aggiungere a quelle del Monthy’s, “La vita è bella” e il Barrio di Paganica.

Sospese e passate in modalità online anche alcune lezioni all’Univaq, a seguito del risultato positivo dei tamponi di tre studenti.