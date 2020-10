Covid, ricoverato un residente di Pizzoli

Pizzoli, ricoverato un residente risultato positivo al Covid.

La notizia è stata data tramite Facebook sulla pagina del Comune di Pizzoli, in occasione della diretta per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Inoltre, a seguito dell’accertata positività al Covid di alcuni giocatori della squadra di calcio del Pizzoli, (Asd Pizzoli), l’amministrazione comunale e la società sportiva hanno chiesto di rinviare a scopo precauzionale la partita che si sarebbe dovuta giocare domani, 11 ottobre, a Trasacco.

Sembrerebbe che i giocatori positivi per adesso siano 5, di cui due (non residenti a Pizzoli) già verificati. Il contagio dei due giocatori dovrebbe essere avvenuto in un bar dell’Aquila.

Per ora, gran parte della squadra è stata messa in isolamento precauzionale, così come parte dello staff.