Coronavirus L’Aquila, fermate la corsa al tampone

L’impennata di casi positivi al Covid 19 a L’Aquila sta producendo una psicosi generale e, di fatto, una corsa al tampone.

Caos anche questa mattina davanti la sede di Dante Labs dove si sono riversati in centinaia in fila per fare il tampone Covid.

Già ieri, come testimoniato al Capoluogo da centinaia di lettori, il parcheggio del Tecnopolo d’Abruzzo era affollatissimo dalle prime ore del mattino.

Così anche oggi, centinaia di utenti si sono riversati sul piazzale per cercare di fare il tampone, in quella che sta diventando una psicosi ingiustificata.

L’aumento dei casi positivi al Covid 19 a L’Aquila, così come in tutta la regione, è un dato di fatto. Così come lo è la notizia di diversi positivi nelle scuole, all’interno dell’ateneo aquilano, delle attività commerciali e in alcune palestre.

Sono 2 le feste a L’Aquila ad aver creato una sorta di effetto “cluster” portando a un’impennata dei contagi in città e alla chiusura di due locali.

Si tratta quindi sicuramente di una paura fondata ma in alcuni casi dettata anche dalla psicosi collettiva dal momento che, se venuti in contatto con un positivo, fare il tampone troppo presto potrebbe dare un risultato falsato, cioè un falso negativo.

Tamponi a Dante Labs, la procedura

I tamponi, oltre che all’ospedale San Salvatore, si possono fare anche da Dante Labs, il centro genomico fondato dagli aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli.

La procedura prevede una prenotazione tramite modulo nella quale viene chiesto di indicare la data in cui si intende effettuare il tampone, oltre ai dati personali. Di fatto però la prenotazione si rivela inutile perché avrà la precedenza chi prima arriva e si mette in fila per il numero. I numeri vengono dati dalle 8.30 ma già da ieri c’erano persone in fila dalle 6 del mattino.

La procedura da Dante Labs è uguale per tutti: è sufficiente presentarsi al gabbiotto, dalle 9 alle 13 del mattino. I risultati saranno disponibili entro 24 ore.

Come già anticipato dal Capoluogo, era evidente che la procedura sarebbe andata incontro a degli intoppi, dal momento che le richieste sono aumentate.