Arriva la nuova capsula Nespresso Vertuo, l’opinione di 99 Caffè L’Aquila

Arriva la nuova capsula Nespresso Vertuo, una vera chicca per gli amanti del caffè.

La notizia è stata data da Nespresso prima e poi da Claudio Calvisi di “99 Caffè”, brand di Dolci Aveja dell’Aquila, tramite il suo canale YouTube, il primo esclusivamente dedicato al caffè.

(Questo il link al canale YouTube 99 Caffè di Claudio Calvisi)

Novità nel mondo del caffè monoporzionato per Nespresso, società del colosso Nestlè che detiene anche il marchio Dolce Gusto.

Nespresso ha annunciato in Italia il nuovo formato capsula chiamato Vertuo; non una vera e propria novità in quanto queste capsule erano già in commercio addirittura dal 2014 in America, ma solo oggi sbarcano in Italia.

Le capsule Nespresso Vertuo saranno lanciate a partire dal prezzo di 43 centesimi l’una fino ad arrivare a 69 cent per le varianti più gustose ed aromatizzate. Le macchine compatibili con questo formato invece partono da 149 euro e come tutti i prodotti Nespresso saranno disponibili nei loro showroom, sul loro sito e chissà forse anche su Amazon.

Le nuove capsule Nespresso Vertuo sono in grado di produrre bevande da addirittura 414 ml, corrispondente a più di una tazza tradizionale.

Il merito è della nuova capsula Vertuo che è disponibile in diverse dimensioni, dalle più piccole adatte per gli espresso (erogazione da 40 ml, alle più grandi che raggiungono erogazioni di caffè Americano da 414ml). In tutto saranno 5 dimensioni di erogazione a seconda della miscela scelta.

Le macchinette per capsule Vertuo riconoscono la capsula da un codice a barre stampato sulle capsule stesse. Dalla lettura del codice a barre la macchina saprà impostare la giusta temperatura con cui estrarre il caffè, il flusso di acqua necessario, la lunghezza della bevanda, la velocita di rotazione e tutta questa gestione automatica garantirà un eccellente risultato in tazza.

Possiamo già dire che forse non è il formato ideale per chi ama scegliere lunghezza e altri parametri del proprio caffè, dal momento che la macchinetta fa tutto da sola.

“Ho nominato la rotazione della capsula proprio perché Vertuo introduce questa novità, ovvero la capsula rotea fino a 7000 giri al minuto all’interno della macchina e tutto questo secondo i tecnici Nespresso, per dare un risultato in tazza eccezionale, soprattutto in termini di crema, molto gonfia e morbida”, spiega Claudio Calvisi sulla sua pagina www.99caffè.it.

Claudio Calvisi però è un po’ scettico nei confronti della nuova capsula Vertuo essendo non solo un rivenditore ma un vero appassionato di torrefazione tanto da aver fatto negli anni anche studi e approfondimenti di settore.

“Mi troverete un po’ scettico a valutare questa soluzione; come dico quasi sempre nei miei video, un buon caffè è dato dalla selezione dalle materie prime, da una eccellente tostatura, una precisa macinatura, un perfetto confezionamento e da una sapiente estrazione tramite una buona macchina. È cosi da secoli, credo quindi che la trovata di Nespresso della capsula ‘roteante’ risponda più ad esigenze di innovazione sotto il profilo marketing che non del gusto del caffè”.

“Consideriamo anche che la nuova capsula Vertuo, al contrario della Nespresso tradizionale, rinominata “Original”, ha un brevetto e una struttura anche grazie alla presenza del codice a barre, che la rende attualmente non replicabile dai produttori di compatibili al contrario della Nespresso Original il cui brevetto è scaduto nel 2012 e di cui troviamo ottime compatibili a prezzi molto competitivi”.

“Valutando quindi questo nuovo lancio in Italia per Claudio, “Si tratta principalmente di motivazioni commerciali che non di gusto del caffè vero e proprio, considerando anche che attualmente sul mercato italiano Nespresso lancerà 25 varianti di Vertuo ma di cui la maggior parte sarà dedicato ad estrazioni di grandi tazze di americano proprio a certificare come sia un prodotto pensato non certo per l’Italia e per il suo espresso ristretto e corposo”.

Le capsule monoporzionate Nespresso hanno riscontrato subito un grande successo in Italia come in tutto il mondo che ha portato nel 2016 all’apertura del primo corner a L’Aquila, a Monticchio per la precisione. Le capsule sono disponibili nei punti vendita Aveja presenti in città (viale Corrado V n.28) e a Cavalletto d’Ocre (presso i laboratori Dolci Aveja).

Il video con cui Claudio Calvisi annuncia l’arrivo della nuova capsula Nespresso Vertuo: