Tamponi Covid a Dante Labs, prenotazioni inutili: in centinaia in fila e procedura in tilt

Caos questa mattina davanti la sede di Dante Labs: in centinaia in fila per fare il tampone Covid con una procedura lenta e praticamente in tilt.

In molti hanno contattato la redazione del Capoluogo: centinaia di utenti questa mattina hanno affollato il parcheggio dell’ex Tecnopolo d’Abruzzo a L’Aquila, per cercare di fare il tampone. Più della metà non è riuscita a prendere il bigliettino, nonostante la prenotazione per oggi effettuata tramite form e l’attesa al freddo.

Una corsa al tampone, visto l’aumento dei casi positivi al Covid 19 in tutta la regione e dopo la notizia di diversi positivi nelle scuole, all’interno dell’ateneo aquilano e nello staff di alcuni esercizi commerciali.

Tamponi a Dante Labs, la procedura

I tamponi, oltre che all’ospedale San Salvatore, si possono fare anche da Dante Labs, il centro genomico fondato dagli aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli.

La procedura prevede una prenotazione tramite modulo nella quale viene chiesto di indicare la data in cui si intende effettuare il tampone, oltre ai dati personali. Di fatto però la prenotazione si rivela inutile perché avrà la precedenza chi prima arriva e si mette in fila per il numero. I numeri vengono dati dalle 8.30 ma stamattina c’erano persone in fila già dalle 6 del mattino.

La procedura da Dante Labs è uguale per tutti: è sufficiente presentarsi al gabbiotto, dalle 9 alle 13 del mattino. I risultati saranno disponibili entro 24 ore.

Come già anticipato dal Capoluogo, era evidente che la procedura di Dante Labs sarebbe andata incontro a degli intoppi, dal momento che le richieste sono aumentate.

Tamponi Dante Labs, in 400 a fare la fila

Questa mattina alle 8.30, davanti ai laboratori Dante Labs, c’erano circa 400 persone. I numeri sono finiti quasi subito e ne sono stati distribuiti 200 (100 in più rispetto a ieri, vista la grande richiesta).

“Finiti questi numeri, c’è stato il caos totale – riferisce un lettore alla redazione del Capoluogo – . Tanti erano esasperati dalla fila inutile e lamentavano di aver perso un giorno di lavoro senza riuscire a concludere nulla”. Alcuni hanno anche affermato di non essere al primo tentativo: già ieri avevano provato, senza successo.

“Siamo stati in fila, tutti accalcati e senza distanziamenti, anche con bimbi, in attesa al freddo e senza una procedura di entrata in attesa che dia una giusta precedenza alle maestranze dei cantieri, alle imprese, ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità”.

Arrivati a questo punto, potrebbe alleggerire la situazione la decisione di consentire i test rapidi – come quelli che si effettuano in aeroporto: il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alle indicazioni contenute nella circolare del ministero della Salute nella quale si parlava, tra l’altro, della possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening in chiave di prevenzione anti-Covid.