Sub aggregato Trecco, “Nessun commissariamento”

Sub aggregato Trecco, le precisazioni degli avvocati Fausto Corti e Claudia Alosio: “Non c’è nessun commissariamento”.

Dagli avvocati Fausto Corti e Claudia Aloisio riceviamo e pubblichiamo alcune precisazioni circa l’ articolo: “Ricostruzione L’Aquila, sub aggregato Trecco: dopo il commissariamento continuano i conflitti”, in nome e per conto del Consorzio, “nonché, personalmente, del suo presidente Mauro Basile”.

“Devo contestare la ricostruzione dei fatti, priva di riscontro nella realtà, stigmatizzando l’operato di codesto Organo di informazione, che ha riportato pedissequamente e senza alcuna lettura critica il racconto dalla “fonte ben informata”. senza interpellare gli altri attori della vicenda e riferire, quindi, anche la loro versione dei fatti”, scrive l’avvocato Corti.

“Nessun provvedimento di tale contenuto è mai stato assunto dal Comune dell’Aquila, tant’e che la gestione del sodalizio viene regolarmente svolta dalla assemblea dei proprietari e dal suo presidente”.

“Mi é fatto obbligo rilevare che la falsa informazione sul commissariamento del Consorzio propalata gratuitamente nell’articolo in oggetto ha oggettivo carattere diffamatorio sia per i consorziati, sia per il presidente del Consorzio, stante il fatto che tale provvedimento ha natura di sanzione per la ‘mala gestio’ della cosa consortile”.