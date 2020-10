L’Aquila – Weekend dai due volti, sabato mite e soleggiato, domenica dal sapore autunnale.

Il fine settimana sarà diviso in due parti dal punto di vista meteorologico. La stabilità atmosferica di sabato sarà in contrasto con l’instabilità di domenica. Infatti, una vasta saccatura depressionaria di matrice nord-atlantica punterà il Mediterraneo, con il suo seguito di fresche correnti settentrionali di origine polare. Successivamente si formerà un minimo di pressione, che traslerà dal Tirreno verso le regioni centro-meridionali. A partire da domenica, per qualche giorno, avremo maltempo diffuso, con nubi compatte e precipitazioni sparse, oltre che un brusco calo delle temperature, che si assesteranno al di sotto delle medie del periodo. Questa sarà l’occasione per il ritorno della neve sulle cime appenniniche fino alle medio-alte quote, all’inizio della nuova settimana.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso fino a sera, per via di qualche velatura in transito. In serata nubi sparse saranno in arrivo da ovest. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime e massime stazionarie (Min: +2/+6°C, Max: +20/+24°C), venti deboli da ovest.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare su tutto il territorio, più compatta sui comparti occidentali. Avremo anche dei rovesci sparsi, localmente di moderata intensità, più probabili sulle zone a confine con il Lazio. Temperature minime in aumento (+6/+10°C), massime in calo (+16/+20°C). Venti da sud/sud-ovest in rinforzo dal pomeriggio.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)