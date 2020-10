Coronavirus, chiude precauzionalmente la Bottiglieria Lo Zio: dipendente positivo

L’AQUILA – Nuovo caso di Coronavirus tra lo staff di locali pubblici. Chiude precauzionalmente anche la Bottiglieria Lo Zio.

“Ci dispiace informarvi che, accertata la positività al Covid 19 di un nostro dipendente, stiamo facendo tutte le indagini necessarie a tutelare la nostra e la vostra tranquillità”. L’annuncio arriva dallo staff del noto locale in centro storico, che spiega: “Per questo la Bottiglieria Lo Zio rimarrà chiusa, in via precauzionale, fino a che non avremo gli esiti dei tamponi effettuati su tutto il personale. Ci rivediamo al più presto!

Intanto state attenti”.

Questa chiusura si aggiunge a quelle degli scorsi giorni che hanno riguardato diversi locali, in centro e non.