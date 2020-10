Univaq, studente positivo al Covid anche a Coppito: è il terzo caso

Univaq, dopo i 3 casi di Covid di cui 2 studenti del polo universitario di Roio e uno di Coppito sono stata sospese le lezioni nelle aule interessate.

La notizia del terzo studente positivo al Covid è stata resa nota dall’Ateneo aquilano che ha comunicato anche la sospensione delle lezioni nelle aule interessate.

“A seguito dell’accertamento di tre casi di positività al Covid 19 studenti Univaq che hanno frequentato nei giorni 5 e 6 ottobre il polo di Roio e il blocco 11 di Coppito, in accordo al Protocollo Contrasto e Contenimento virus Sars-CoV-2 sono state sospese le lezioni in presenza programmate per i giorni successivi nelle aule interessate e sono state avviate le procedure di sanificazione delle stesse”, si legge nella nota dell’Università.

Le lezioni sospese verranno garantite comunque on line. Sono stati comunicati alle autorità competenti i nominativi di tutti i contatti presenti in aula, identificati grazie alla app UnivAQ.

In giornata si riuniranno l’unità di crisi e il comitato Covid per valutare la situazione e l’opportunità di eventuali ulteriori azioni.