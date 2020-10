Univaq, due studentesse positive al Covid: tre corsi sospesi

L’AQUILA – Scattano le procedure di sicurezza anti Covid a Roio, due studentesse Univaq positive al Coronavirus.

Lezioni in presenza sospese a Roio, per tre corsi universitari, a causa della positività al Covid 19 riscontrata per due studentesse, una di Ingegneria Gestionale e l’altra di Architettura. La notizia è giunta questa mattina e ha fatto scattare tutte le procedure di sicurezza.

“Abbiamo immediatamente chiuso le aule interessate dai due casi – spiega a IlCapoluogo.it il professor Angelo Luongo, direttore del DICEAA – gli studenti sono stati mandati a casa, così come i professori che hanno fatto lezione in quelle Aule. A partire da domani le lezioni proseguiranno online, ma solo per quegli studenti. Per gli altri non cambia nulla, se la situazione resta così”.

Le classi coinvolte sono il quinto anno di Architettura e il secondo di Ingegneria Gestionale. In una delle due aule erano presenti anche alcuni studenti di Ingegneria Civile, quindi a scopo puramente precauzionale si è deciso di passare online anche il quinto anno di Ingegneria Civile.